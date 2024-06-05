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11:45, 5 июня 2024Силовые структуры

Употреблявший наркотики российский военный расправился с сослуживцами в зоне СВО. Его обвиняли в трусости

В Ростове-на-Дону рядового судят за расстрел двух упрекнувших его бойцов СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) стал фигурантом уголовного дела за расправу над двумя сослуживцами. По состоянию на среду, 5 июня, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела рядового-контрактника Александра Ткаченко.

Военному вменяется сразу ряд статей. Помимо покушения, он обвиняется в самовольном оставлении места службы и незаконном обороте наркотиков.

Военный вел «праздную» жизнь в зоне СВО

Согласно материалам дела, Ткаченко дважды самовольно покидал воинскую часть ради «праздной» жизни. Так, с конца мая прошлого года он служил по контракту в Волгограде в должности старшего механика-водителя в танковом батальоне, где получил отрицательную характеристику. Летом мужчина проходил лечение в госпитале и после выписки должен был вернуться на службу, но не сделал этого в установленные сроки.

Фото: РИА Новости

Тогда стало известно, что Ткаченко после выписки проводил время по своему усмотрению — он был в Волгограде, Воронеже и других населенных пунктах. При этом боец «не исполнял конституционный долг по защите Российской Федерации» и для этого у него не было никаких уважительных оснований.

В конце августа Ткаченко решил приобрести наркотики через интернет, находясь в Воронеже. Тогда, забрав закладку с запрещенным веществом, по пути ему встретились правоохранители, которые решили его досмотреть. Полицейские обнаружили 0,42 грамма «соли» (α-пирролидиновалерофенона), что является значительным количеством наркотика. После этого мужчину отправили в воронежскую военную комендатуру, а далее в местную воинскую часть. Там он приступил к службе.

Однако спустя несколько дней Ткаченко самовольно покинул часть и вновь решил проводить время «по своему усмотрению» в городе. В этот момент его часть была переведена под Херсон, и в октябре того же года рядовой решил вернуться к службе и сам приехал в Каланчакский район Херсонской области. При этом, по материалам следствия, он не сообщил о своем прибытии командованию и не приступил к исполнению воинских обязанностей, продолжая также «праздно» проводить время и употреблять спиртное.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Между военными произошла пьяная ссора

В один из дней Ткаченко оказался в пункте приема пищи личного состава мотострелковой роты с проходившими там службу младшим сержантом Александром Савельевым (занимал должность наводчика-оператора), рядовым Михаилом Яковлевым (служил поваром) и другими военнослужащими. Около 10:00 мужчины распивали алкоголь, когда Савельев и Яковлев высказали претензии Ткаченко. Они обвинили рядового в самовольном оставлении части, а также в том, что он боится участвовать в боевых действиях и специальной военной операции.

Слова бойцов задели Ткаченко. Уже вечером того же дня он взял автомат младшего сержанта АК-12, позвал его и Яковлева на разговор, и открыл огонь по ним на глазах у свидетелей. Всего преступник произвел около 15 выстрелов — у Савельева были зафиксированы оказавшиеся фатальными ранения груди, живота, таза и конечности. У Яковлева оказались перебиты обе голени, ему смогли оказать помощь.

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Стрелок был задержан утром следующего дня. Тогда же его передали полиции.

Ранее в ДНР военнослужащий расстрелял шесть сослуживцев

В начале мая сообщалось, что полиция начала розыск 57-летнего российского военнослужащего, подозреваемого в расправе над шестью сослуживцами. Нападение произошло 4 мая на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Разыскиваемый расправился с бойцами при помощи гаубичного артиллерийского дивизиона. Известно, что он попал в зону боевых действий в феврале 2024 года из исправительной колонии.

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      Анастасия Алимпиева
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