«Я сейчас выстрелю и пойду дальше» Медик ВСУ рассказала о своей угрозе расстрелять сослуживцев

Медик ВСУ Анастасия Муцей заявила о желании застрелить трех сослуживцев

Медик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анастасия Муцей призналась, что угрожала своим сослуживцам расстрелом. Об этом она рассказала телеканалу ТСН.

Она пояснила, что была вынуждена так поступить, поскольку в том месте останавливаться было нельзя из-за риска попасть под обстрел автоматического гранатомета.

Были три деда, которых я вела на позиции, и один остановился. Я сняла оружие с предохранителя и сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я выстрелю и пойду дальше". Он встал и пошел Анастасия Муцей медик ВСУ

Медик рассказала, что ей часто встречались бойцы, не обладающие никакими познаниями в военном деле. Среди прочего, отметила она, многие не умеют обращаться с оружием.

Расстрелы в рядах ВСУ стали частым явлением

В октябре военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что два бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной. Он рассказал, что в районе населенного пункта Дроновка был обнаружен пикап «азовцев», в кузове которого находились трое солдат в украинской форме. По словам Марочко, машина остановилась поблизости реки Северский Донец, после чего бойцы вытолкали украинских военных, затем расстреляли их и сбросили в реку.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что расстрелы в рядах ВСУ стали обычным делом. По его словам, в основном жертвами оказываются мобилизованные. Их используют как прикрытие: отправляют группой вперед под обстрелы, а за ними уже прячутся наемники и кадровые бойцы. Тех, кто лишился жизни, не забирают, а раненых отвозят в дальние госпитали в самую последнюю очередь.

В августе сообщалось, что бойцы 123-й бригады территориальной обороны ВСУ расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживцев, которые самовольно оставили позиции под Херсоном. Сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ВСУ отметил, что по решению командования ликвидированных военных объявили пропавшими без вести.

ВСУ начали применять тактику заградотрядов

В составе ВСУ действуют заградотряды, которые на правом берегу Днепра стреляют по своим солдатам. Об этом в октябре рассказал Сальдо. По его словам, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по украинским солдатам, которые отказались форсировать Днепр.

Работа одного из таких заградотрядов по отступающим бойцам ВСУ даже попала на видео. Военные шли вдоль железной дороги, далее переместились в лес, транспортируя с собой одного раненого солдата. Каратели подъехали на бронетранспортере (БТР) «Буцефал» и открыли массированный огонь по военнослужащим. Украинские солдаты остались лежать в траве, а заградотряд, выполнив задачу, уехал.

В июне стало известно, что командиры ВСУ пытаются остановить хаотичное бегство военнослужащих в районе Лисичанска в ЛНР. Для этого отправили в село Волчеяровка заградотряд нацистского формирования «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация). Это подразделение удалось уничтожить российской артиллерии.