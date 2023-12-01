Медик ВСУ рассказала о своей угрозе расстрелять сослуживцев

Медик ВСУ Муцей заявила, что угрожала расстрелять украинских военных

Медик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анастасия Муцей призналась, что угрожала своим сослуживцам расстрелом. Об этом она рассказала в интервью ТСН.

«Были три деда, которых я вела на позиции, и один остановился. Я сняла оружие с предохранителя и сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я выстрелю и пойду дальше". Он встал и пошел», — заявила она.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что расстрелы в рядах ВСУ стали обычным делом. По его словам, жертвами оказываются мобилизованные.

29 марта 37-летний фельдшер медицинского пункта ВСУ Виталий Матвиенко совместно с другими украинскими военными по приказу командира расстрелял из автомата гражданский автомобиль в Мариуполе. Через день он совершил те же действия в отношении движущейся колонны из трех гражданских машин. Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил его к 30 годам лишения свободы.