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16:02, 28 октября 2023Россия

Сальдо назвал обычным делом расстрелы в рядах ВСУ

Глава Херсонской области Сальдо: расстрелы стали нормой в рядах украинских войск

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Стрельба по своим стала в Вооруженных силах Украины (ВСУ) обычным делом. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, страдают от этого мобилизованные. Их используют как прикрытие: отправляют группой вперед под обстрелы, а за ними уже прячутся наемники и кадровые бойцы. Тех, кто лишился жизни, не забирают, а раненых отвозят в дальние госпитали в самую последнюю очередь.

Ранее стало известно, что за неделю на херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 210 бойцов. Попытки украинских военных прощупать позиции российских военных на линии соприкосновении в регионе оказались провальными.

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      Екатерина Кашурникова
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