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13:12, 6 июня 2023Бывший СССР

Расстрел отступающих бойцов ВСУ заградотрядами попал на видео

В сети появилось видео работы заградотрядов ВСУ, расстреливающих отступающих бойцов

В сети появились кадры расстрела украинскими заградотрядами отступающих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Telegram-канал «Фанклуб 27 бригады "Ратник"».

Военные шли вдоль железной дороги, далее переместились в лес, транспортируя с собой одного раненого солдата.

Заградотряд подъехал на бронетранспортере (БТР) «Буцефал» и отрыл массированный огонь по военнослужащим. Украинские солдаты остались лежать в траве, а заградотряд, выполнив задачу, уехал.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ пытаются остановить хаотичное бегство военнослужащих в районе Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР) и для этого отправили в село Волчеяровка заградотряд нацистского формирования «Правый сектор».

Алевтина Запольская
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