Минобороны заявило о хаотичном бегстве солдат ВСУ
Украинские командиры на фоне успехов российской армии в Донбассе пытаются остановить хаотичное бегство военнослужащих подразделений ВСУ в районе Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в понедельник, 27 июня, в Минобороны России.
По данным ведомства, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в село Волчеяровка отправили «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор».
В Минобороны заверили, что это подразделение удалось уничтожить российской артиллерии. В результате этих действий управление украинскими солдатами в направлении Лисичанска было потеряно, добавили в ведомстве.
Накануне помощник главы Чечни Апты Алаудинов сообщил, что чеченские подразделения находятся в пригороде Лисичанска.
До этого Народной милиции ЛНР стало известно, что украинские военные намерены покинуть Лисичанск в гражданской одежде.