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Минобороны заявило о хаотичном бегстве солдат ВСУ

МО РФ заявило о хаотичном бегстве украинских военнослужащих в районе Лисичанска в ЛНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские командиры на фоне успехов российской армии в Донбассе пытаются остановить хаотичное бегство военнослужащих подразделений ВСУ в районе Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в понедельник, 27 июня, в Минобороны России.

По данным ведомства, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в село Волчеяровка отправили «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор».

В Минобороны заверили, что это подразделение удалось уничтожить российской артиллерии. В результате этих действий управление украинскими солдатами в направлении Лисичанска было потеряно, добавили в ведомстве.

Накануне помощник главы Чечни Апты Алаудинов сообщил, что чеченские подразделения находятся в пригороде Лисичанска.

До этого Народной милиции ЛНР стало известно, что украинские военные намерены покинуть Лисичанск в гражданской одежде.

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Анна Щербакова
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