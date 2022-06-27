МО РФ заявило о хаотичном бегстве украинских военнослужащих в районе Лисичанска в ЛНР

Украинские командиры на фоне успехов российской армии в Донбассе пытаются остановить хаотичное бегство военнослужащих подразделений ВСУ в районе Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в понедельник, 27 июня, в Минобороны России.

По данным ведомства, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в село Волчеяровка отправили «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор».

В Минобороны заверили, что это подразделение удалось уничтожить российской артиллерии. В результате этих действий управление украинскими солдатами в направлении Лисичанска было потеряно, добавили в ведомстве.

Накануне помощник главы Чечни Апты Алаудинов сообщил, что чеченские подразделения находятся в пригороде Лисичанска.

До этого Народной милиции ЛНР стало известно, что украинские военные намерены покинуть Лисичанск в гражданской одежде.

Время роста



