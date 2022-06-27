Помощник Кадырова рассказал о планах занятия Лисичанска

Помощник Кадырова Алаудинов: чеченские подразделения находятся в пригороде Лисичанска

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что в настоящее время чеченские подразделения находятся в пригороде Лисичанска. О планах занятия города он рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«С нашей стороны, мы уже плотно подошли к реке Северодонецк», — подчеркнул Алаудинов. В данный момент идет работа по закрытию котла — это «последняя лазейка», добавил он. По его словам, все боевые действия сосредоточены вокруг Лисичанска.

Ранее Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) сообщила, что украинские военные планируют покинуть Лисичанск в гражданской одежде. Украинское командование вместе с главой Луганской военной администрации Сергеем Гайдаем разработали план эвакуации.

25 июня сообщалось, что силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск.