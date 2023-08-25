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03:48, 25 августа 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ расстреляли 23 сослуживцев под Херсоном

Бойцы ВСУ расстреляли 23 своих сослуживцев под Херсоном за попытку дезертирства

Бойцы 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживцев, которые самовольно оставили позиции под Херсоном. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ВСУ.

По их информации, расстрел произошел 11 августа. По решению командования ликвидированных военных объявили пропавшими без вести, при этом данные солдат удалось выяснить. Среди них — Быстрицкий С. А. 1990 года рождения, Гнатенко И. А. 1992 года рождения, Деревянко Е. Р. 1973 года рождения, Захарченко Ю. А. 1998 года рождения, Крамаренко К. Л. 1987 года рождения, Кривошеев П. А. 1988 года рождения, Кирка Т. Ф. 1973 года рождения, Слуцкий Е. Д. 1990 года рождения, Ткаченко И. К. 1992 года рождения, Федорчук С. А. 1976 года рождения.

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    Марина Совина
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