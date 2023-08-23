Бойца ВСУ осудили на 22 года за обстрел машины мирного жителя

В ДНР осудили на 22 года обстрелявшего машину мирного жителя бойца ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 23-летнего наводчика пулемета морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Кротовского, обстрелявшего гражданский автомобиль, к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Молодого человека признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 и пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), а также статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Следствие и суд установили, что в начале марта 2022 года в поселке Волонтеровка около Мариуполя Кротовский увидел машину с мирным жителем и после приказа командира открыл по нему огонь. Всего боец произвел по автомобилю не меньше 30 выстрелов. Водителю удалось скрыться, он не пострадал.