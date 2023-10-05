В ЛНР рассказали о расстреле солдат ВСУ под Кременной

Марочко: бойцы «Азова» расстреляли троих украинских военных под Кременной

Бойцы «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в районе населенного пункта Дроновка был обнаружен пикап «азовцев», в кузове которого находились трое солдат в украинской форме.