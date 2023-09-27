Бойца «Азова» осудили на 22 года за обстрел из миномета школы под Мариуполем

В ДНР осудили на 22 года бойца «Азова», обстрелявшего школу под Мариуполем

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к 22 годам лишения свободы военнослужащего украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Эдуарда Варбанского, обстрелявшего школу под Мариуполем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главную военную прокуратуру России.

По данным ведомства, весной 2022 года Варбанский и его сослуживец с боевой позиции около Нового кладбища и Приморского парка в Мариуполе стрелял из миномета по селу Бердянское. Они совершили более трехсот выстрелов осколочно-фугасными минами и повредили местную школу.

Отмечается, что никто из детей и преподавательского состава не пострадал. Все ушли из школы и спрятались.

Варбанский будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам лишения свободы стрелка-гранатометчика «Азова» Андрея Барабанова, который расстрелял мирного жителя Мариуполя.