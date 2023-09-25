Бойца «Азова» осудили на 22 года за расстрел жителя Мариуполя

В ДНР суд дал «азовцу» 22 года колонии за расстрел жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам лишения свободы стрелка-гранатометчика запрещенной в России бригады «Азов» Андрея Барабанова, который расстрелял мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.



24-летний осужденный будет отправлен в колонию строгого режима. Он признан виновным в совершении убийства по мотивам политической и идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Суд установил, что в апреле 2022 года Барабанов был на боевой позиции в многоквартирном жилом доме по проспекту Победы. Оттуда он увидел идущего по улице безоружного мужчину и открыл по нему огонь из автомата. От полученных ран прохожий скончался на месте.