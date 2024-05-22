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07:10, 22 мая 2024Силовые структуры

Фигурантам дела об убийстве жителей Херсонской области предъявили обвинения. Жертвами военных стали семь человек

Убившим семь человек в Херсонской области военным грозит пожизненный срок

Фото: Unsplash

Фигурантам дела об убийстве семи человек в Херсонской области предъявили обвинения. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Военным грозит пожизненное заключение

Согласно данным информатора, двум военнослужащим, задержанным за расправу над семью жителями Абрикосовки, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвинняемые в преступлении — двое российских солдат, Александр Осипов и Александр Кайгородцев. Они сознались в убийствах. Солдат передали военной полиции 26 апреля. В момент совершения преступлений оба задержанных были сильно пьяны.

Жертвами военных стали семь человек

Все жертвы были найдены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Их тела обнаружили в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами, некоторые были обезображены огнем. Тело первой жертвы со следами ожогов и огнестрельных ранений нашли утром 24 апреля в Подо-Калиновке. Это была местная жительница 1959 года рождения.

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Двух других убитых обнаружили в селе Абрикосовка: предположительно, главу сельской администрации Любовь Тымчак и военного. Они были сильно обожжены. Военнослужащие планировали поселиться в одном из домов села и обратились к местной администрации, но, получив от нее отказ по причине отсутствия свободных домов, напали на женщину и расправились с ней.

После преступники подожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий с помощью топлива и гранат. Из-за трагедии в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур. Изначально жертвами числились пять человек, но их число возросло до семи.

Один из задержанных был неоднократно судим

Кайгородцев ранее был судим по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 105 УК РФ — за хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере и убийство. В 2021 году его также осудили за кражу по части 2 статьи 158 УК РФ.

При задержании у обоих военных нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты. Гильзы, найденные в Абрикосовке, были от автомата Калашникова.

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      Марина Совина
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