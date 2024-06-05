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15:55, 5 июня 2024Россия

В Госдуме прокомментировали нападение мигранта на снимавших сюжет журналистов

Хинштейн назвал возмутительным нападение мигранта на журналистов в Екатеринбурге

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал возмутительным нападение мигранта на журналистов, проводивших расследование о фиктивной постановке на учет приезжих в Екатеринбурге. Об этом глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике написал в Telegram.

Комментируя происшествие, политик отдельно подчеркнул, что избиты журналисты. По его словам, депутаты направят запрос на возбуждение уголовного дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности сотрудников СМИ.

Комментируя информацию о том, что мигрант раздавал другим иностранцам сим-карты без оформления и предъявления паспорта, Хинштейн отметил, что «сейчас нередки ситуации когда на одного человека зарегистрировано по сто "симок", особенно "грешат" этим мигранты». Он напомнил, что Минцифры готовит законопроект, который обяжет сдавать биометрию для покупки сим-карт.

«ЧП в Екатеринбурге — еще один наглядный пример того, что нам нужно, как можно быстрее ужесточать продажу сим-карт иностранцам», — заключил парламентарий.

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О том, что в Екатеринбурге мигрант напал на журналистов стало известно 5 июня. Видео произошедшего опубликовал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев. Сотрудники местного телеканала вели съемку около миграционного центра и пытались поговорить с человеком, раздававшим сим-карты, однако к ним подскочил другой мужчина, который испортил оборудование и ударил девушку-журналиста. В результате оказались задержаны уроженцы Таджикистана.

Ранее в Ленинградской области мигрант с топором попытался вломиться в дом с 11-летней девочкой, угрожая ей расправой. Мужчину задержала полиция. Иностранца отвезли в отделение, где его поместили его в изолятор.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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