Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:22, 5 июня 2024Наука и техника

В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к межпланетным полетам

Кононенко: рекорд по пребыванию на МКС — подготовка к межпланетным полетам

Фото: Unsplash

Рекорд по длительности общего пребывания на околоземной орбите внесет вклад в космическую медицину и подготовку к будущим межпланетным полетам. Об этом ТАСС рассказал космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко.

«Ведь в конечном итоге человечество начнет выполнять межпланетные полеты. И в этом случае вопросы потребностей и проблемы границ ресурсов человеческого организма будут иметь первостепенное значение», — заявил россиянин.

Ранее экипаж американского сегмента станции и Центр управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне стали первыми, кто поздравил Кононенко с рекордом по пребыванию в космосе.

По данным «Роскосмоса», российский космонавт установил исторический рекорд, став первым человеком, который суммарно провел в космосе 1000 суток.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Близкие Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах. Кто они и где работают?

      Зеленский прибыл в Катар

      Партия Шольца не поддержала создание комиссии по «Северному потоку-2»

      Rocket Lab запустила второй спутник PREFIRE

      Киев опроверг слежку за передвижениями украинцев через приложение

      В России собрались насытить рынок труда работниками из стран БРИКС

      В России впервые в неволе вылупились мальки редкой рыбы

      Спасенный из вентиляции пухлый мемный кот стал Мэром и начал жить с Депутатом

      Известная певица рассказала о тяжелом лечении от неназванной болезни

      Balenciaga представил прибавляющие 16 сантиметров к росту кроссовки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше