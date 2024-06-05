В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к межпланетным полетам

Кононенко: рекорд по пребыванию на МКС — подготовка к межпланетным полетам

Рекорд по длительности общего пребывания на околоземной орбите внесет вклад в космическую медицину и подготовку к будущим межпланетным полетам. Об этом ТАСС рассказал космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко.

«Ведь в конечном итоге человечество начнет выполнять межпланетные полеты. И в этом случае вопросы потребностей и проблемы границ ресурсов человеческого организма будут иметь первостепенное значение», — заявил россиянин.

Ранее экипаж американского сегмента станции и Центр управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне стали первыми, кто поздравил Кононенко с рекордом по пребыванию в космосе.

По данным «Роскосмоса», российский космонавт установил исторический рекорд, став первым человеком, который суммарно провел в космосе 1000 суток.