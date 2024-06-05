В России объяснили желание Турции вступить в БРИКС

Политолог Перла: Турция хочет в БРИКС, так как выиграет от крушения гегемона

Политолог Андрей Перла объяснил, почему Турция высказалась о желании вступить в БРИКС. Его мнение приводит «Царьград».

Перла счел, что Турция — одна из стран, которые «выигрывают от крушения гегемона и создания многополярного мира», и желает вступить в экономический союз, так как БРИКС — прообраз институтов взаимодействия государств в новом мире.

«Что до НАТО, то западная пресса уже открыто называет [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана союзником Путина и Турцию — союзником России. Это далеко от правды, но Запад турок не хочет принимать за своих. Так что все логично и правильно», — добавил Перла.

Ранее политолог, журналист-международник Тимур Шафир посчитал, что Турция видит экономическую перспективу в дружбе с участниками БРИКС, в перспективе это может принести ей значительные экономические преимущества.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва приветствует интерес Анкары к группе стран БРИКС.