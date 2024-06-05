Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 5 июня 2024Мир

В России объяснили желание Турции вступить в БРИКС

Политолог Перла: Турция хочет в БРИКС, так как выиграет от крушения гегемона

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Политолог Андрей Перла объяснил, почему Турция высказалась о желании вступить в БРИКС. Его мнение приводит «Царьград».

Перла счел, что Турция — одна из стран, которые «выигрывают от крушения гегемона и создания многополярного мира», и желает вступить в экономический союз, так как БРИКС — прообраз институтов взаимодействия государств в новом мире.

«Что до НАТО, то западная пресса уже открыто называет [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана союзником Путина и Турцию — союзником России. Это далеко от правды, но Запад турок не хочет принимать за своих. Так что все логично и правильно», — добавил Перла.

Ранее политолог, журналист-международник Тимур Шафир посчитал, что Турция видит экономическую перспективу в дружбе с участниками БРИКС, в перспективе это может принести ей значительные экономические преимущества.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва приветствует интерес Анкары к группе стран БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

      Стали известны новые подробности боев в Харьковской области

      Минобороны сообщило о перехвате ракет Patriot

      Желающим присвоить соседскую заброшенную дачу россиянам дали совет

      В Госдуме назвали льготную ипотеку ошибкой

      В России вынесли приговор американцу за реабилитацию нацизма

      Израиль начал военные операции в лагере для беженцев в секторе Газа

      В России допустили удар по производству чипов в Нидерландах

      Варламова оштрафовали на 30 тысяч рублей

      Российская стюардесса засудила авиакомпанию из-за ложного обвинения в пьянстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше