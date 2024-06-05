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08:49, 5 июня 2024Мир

Политолог объяснил выгоду Турции от вступления в БРИКС

Политолог Шафир: членство Турции в БРИКС принесет ей экономические преимущества

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Турция видит экономическую перспективу в дружбе со странами — участниками БРИКС, в перспективе это может принести ей значительные экономические преимущества. Об этом в беседе с «Царьградом» объяснил политолог, журналист-международник Тимур Шафир.

«Членство в блоке, объединяющем крупнейшие развивающиеся экономики (Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР), способствует увеличению инвестиций, расширению торговых связей и доступу к новым рынкам», — объяснил выгоду для Анкары от вступления в БРИКС Шафир.

Кроме того, указал он, в рамках БРИКС обсуждаются идеи создания альтернативных финансовых институтов, что поможет Турции диверсифицировать свои экономические партнерства и снизить зависимость от Запада. Шафир обратил внимание на то, что в последние годы Турция стремится проводить более независимую внешнюю политику, и вступление в БРИКС может дать ей дополнительные рычаги влияния на мировой арене и предоставить возможности для сотрудничества с крупнейшими развивающимися странами.

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В частности, Турция активно ищет новые источники энергии и пути их доставки, и сотрудничество с БРИКС может способствовать укреплению энергетической безопасности страны. Также членство в объединении может помочь экономическому росту страны за счет доступа к кредитным ресурсам Нового банка развития и укрепления торговых и инвестиционных связей с другими членами блока, добавил журналист.

При этом вступление в БРИКС может усилить напряженность в отношениях с союзниками по НАТО. В то же время Турция, будучи важным игроком на южном фланге альянса, может использовать свое новое положение для укрепления своего влияния внутри НАТО, заключил Шафир.

Ранее о том, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. Он также добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует интерес Турции к группе стран БРИКС, эта тема будет обсуждаться на предстоящем саммите объединения.

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      Марина Совина
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