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12:22, 4 июня 2024Мир

В Кремле отреагировали на желание Турции присоединиться к БРИКС

Песков: Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, эта тема будет обсуждаться

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Россия приветствует интерес Турции к группе стран БРИКС, эта тема будет обсуждаться на предстоящем саммите объединения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России, к которому готовимся очень активно», — отметил официальный представитель Кремля.

4 июня глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция хотела бы стать членом БРИКС. В ходе мероприятия в Пекине он рассказал, что рассчитывает посетить встречу министров группы в России, чтобы обсудить возможность присоединения к ней входящей в НАТО Турции.

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      Лина Пивоварова
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