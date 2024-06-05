В России осталось меньше двух миллионов безработных

Численность безработных в России достигла очередного исторического минимума

Численность безработных в России достигла очередного исторического минимума, составив 2,6 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

В материалах говорится, что в апреле общее число безработных в стране составило 1,961 миллиона против 2,026 миллиона месяцем ранее. В марте доля нетрудоустроенных россиян составляла 2,7 процента, в феврале — 2,6 процента.

При этом отмечалось, что уровень сельской безработицы в стране более чем вдвое превышает показатель городской.

Как ранее рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в России также становится меньше безработной молодежи — за пять лет доля граждан в возрасте от 15 по 24 лет, которые не учатся и не работают, сократилась с 10,6 до 8,7 процента.