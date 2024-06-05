В России предложили школам сделать выбор в пользу списывания на ЕГЭ

Фадеев: пусть лучше дети спишут на ЕГЭ, чем пострадают от досмотра с раздеванием

Школам следует сделать выбор в пользу списывания на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) вместо досмотров с раздеванием. С таким предложением выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, его слова приводятся в Telegram-канале институции.

По заявлению Фадеева, подход, при котором охранники школы позволяют себе заставлять детей оголяться, является варварским. Он отметил, что скандалов при досмотре не возникает ни на стадионах, ни в аэропортах. Общественник подчеркнул, что из-за подобных ситуаций дети будут унижены, а также испытают сильный стресс, из-за которого им будет сложно сдать экзамен.

«Исполняйте свои обязанности без маниакального упорства. Даже если кто-то пронесет шпаргалку и спишет, то зачем унижать себя и всех остальных? Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения», — заявил Фадеев.

Сообщалось, что школьникам пришлось оголяться по крайней мере в трех школах — подмосковной, воронежской и чувашской.

После сообщений о подобном досмотре в Московской области в региональном Минобре сообщили, что нарушений в поведении охранников нет.