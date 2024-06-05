Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:30, 5 июня 2024Россия

В России предложили школам сделать выбор в пользу списывания на ЕГЭ

Фадеев: пусть лучше дети спишут на ЕГЭ, чем пострадают от досмотра с раздеванием

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Школам следует сделать выбор в пользу списывания на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) вместо досмотров с раздеванием. С таким предложением выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, его слова приводятся в Telegram-канале институции.

По заявлению Фадеева, подход, при котором охранники школы позволяют себе заставлять детей оголяться, является варварским. Он отметил, что скандалов при досмотре не возникает ни на стадионах, ни в аэропортах. Общественник подчеркнул, что из-за подобных ситуаций дети будут унижены, а также испытают сильный стресс, из-за которого им будет сложно сдать экзамен.

«Исполняйте свои обязанности без маниакального упорства. Даже если кто-то пронесет шпаргалку и спишет, то зачем унижать себя и всех остальных? Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения», — заявил Фадеев.

Сообщалось, что школьникам пришлось оголяться по крайней мере в трех школах — подмосковной, воронежской и чувашской.

После сообщений о подобном досмотре в Московской области в региональном Минобре сообщили, что нарушений в поведении охранников нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Названа цель полетов разведывательных дронов США вдоль Крыма

      Во Франции назвали позором отказ приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии

      Племя индейцев впервые получило доступ в интернет и подсело на порно

      Депутат предложил расправиться с россиянами за нежелание любить чиновников

      Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше