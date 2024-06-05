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12:21, 5 июня 2024Россия

Власти Подмосковья отреагировали на жалобы школьников на досмотр перед ЕГЭ

Минобр Подмосковья заявил об отсутствии нарушений при проведении ЕГЭ в Видном

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Власти Московской области прокомментировали ситуацию с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в городе Видном. Заявление регионального Минобра приводит издание «Подъем» в Telegram.

4 июня глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу выпускницы, которая заявила, что из нижнего белья экзаменуемых доставали шпаргалки, а одного из мальчиков заставили снять брюки. К делу подключилась прокуратура.

В пресс-службе подмосковного Минобра заявили, что дополнительный осмотр проводился с помощью металлодетектора. Там подчеркнули, что «нарушения этических норм отсутствуют», а участники экзамена были ознакомлены с правилами проведения ЕГЭ и подписали соответствующие памятки.

Первый случай, когда школьники пожаловались на досмотры до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ, был зафиксирован в Воронеже. Ситуацию был вынужден прокомментировать глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Через несколько дней на досмотры с раздеванием перед ЕГЭ пожаловались также ученики одной из школ Чувашии. Во всех случаях были начаты прокурорские проверки.

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