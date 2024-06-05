Выпускники еще одного российского региона пожаловались на досмотр перед ЕГЭ

Выпускники подмосковного Видного пожаловались на досмотр перед проведением ЕГЭ

Выпускники в городе Видном Московской области пожаловались на нарушения при проведении досмотра перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). После сообщений об этом областная прокуратура начала проверку, говорится в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее, 4 июня, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу одной из школьниц, которая заявляла, что из нижнего белья у выпускников доставали шпаргалки, а с одного из мальчиков сняли брюки при всех и морально на него давили. В обращении девочка отметила, что «прилюдное унижение, оскорбления помешали концентрации» на экзамене.

«Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Жалобы школьников на досмотр перед ЕГЭ поступали и из Чувашии. Республиканские школьники пожаловались, что им якобы пришлось раздеваться перед охранниками, чтобы получить доступ к экзамену. В заявлениях, оказавшихся в прокуратуре, говорится, что сотрудница Рособрнадзора заставляла школьников задирать рубашки и снимать ремни, а во время экзамена не разрешала уединяться в туалете больше чем на 30 секунд. В Минобразовании региона тем временем не нашли нарушения в процедуре досмотра.

Похожий случай произошел в Воронеже. Там выпускниц, по их словам, также заставили раздеться до трусов на пункте пропуска. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов при этом заверил, что воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет.