Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 5 июня 2024Россия

Выпускники еще одного российского региона пожаловались на досмотр перед ЕГЭ

Выпускники подмосковного Видного пожаловались на досмотр перед проведением ЕГЭ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Выпускники в городе Видном Московской области пожаловались на нарушения при проведении досмотра перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). После сообщений об этом областная прокуратура начала проверку, говорится в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее, 4 июня, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу одной из школьниц, которая заявляла, что из нижнего белья у выпускников доставали шпаргалки, а с одного из мальчиков сняли брюки при всех и морально на него давили. В обращении девочка отметила, что «прилюдное унижение, оскорбления помешали концентрации» на экзамене.

«Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Жалобы школьников на досмотр перед ЕГЭ поступали и из Чувашии. Республиканские школьники пожаловались, что им якобы пришлось раздеваться перед охранниками, чтобы получить доступ к экзамену. В заявлениях, оказавшихся в прокуратуре, говорится, что сотрудница Рособрнадзора заставляла школьников задирать рубашки и снимать ремни, а во время экзамена не разрешала уединяться в туалете больше чем на 30 секунд. В Минобразовании региона тем временем не нашли нарушения в процедуре досмотра.

Похожий случай произошел в Воронеже. Там выпускниц, по их словам, также заставили раздеться до трусов на пункте пропуска. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов при этом заверил, что воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсонской области расследуют убийство семи человек. Подозреваемые подожгли дома с помощью топлива и гранат

      Проверка показаний зарубившего топором полицейского россиянина попала на видео

      Принуждавшие школьников поджигать релейные шкафы диверсанты получили срок

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Украинского подполковника заочно осудили в России за приказ обстрелять дома

      Выпускники еще одного российского региона пожаловались на досмотр перед ЕГЭ

      Леди Гага прокомментировала фото с округлившимся животом

      Подозреваемую в экстремизме звезду «Битва экстрасенсов» не смогли допросить

      На Украине подтвердили удары HIMARS по Белгородской области

      Россияне смогут следить за ключевыми событиями ПМЭФ на «Дзене»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше