В США высказались о попытках России дискредитировать Олимпиаду-2024

В Госдепе США заявили о наличии данных о стремлении России помешать Играм-2024

В Госдепартаменте США высказались о попытках России дискредитировать Олимпийские игры-2024. Слова руководителя пресс-службы организации Мэттью Миллера приводит ТАСС.

В Госдепе США заявили о наличии данных о стремлении России помешать Играм в Париже. «Есть информация касательно доклада [Microsoft], которой мы поделились с нашими союзниками и партнерами», — заявил Миллер.

Также он без доказательств выступил с утверждением о том, что Москва ранее была замечена в распространении дезинформации. «Поэтому нас не удивляет, что они занимаются этим применительно к Олимпиаде», — отметил Миллер.

Ранее в компании Microsoft рассказали о создании в России видеороликов, целью которых является очернение репутации Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Олимпиады. Россию обвинили в съемке фейковых новостных сюжетов на разных языках, в которых описываются проблемы подготовки к Играм, в том числе касающиеся безопасности.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов к турниру в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов при выполнении ряда условий.

