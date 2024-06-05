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22:52, 5 июня 2024Спорт

В США высказались о попытках России дискредитировать Олимпиаду-2024

В Госдепе США заявили о наличии данных о стремлении России помешать Играм-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В Госдепартаменте США высказались о попытках России дискредитировать Олимпийские игры-2024. Слова руководителя пресс-службы организации Мэттью Миллера приводит ТАСС.

В Госдепе США заявили о наличии данных о стремлении России помешать Играм в Париже. «Есть информация касательно доклада [Microsoft], которой мы поделились с нашими союзниками и партнерами», — заявил Миллер.

Также он без доказательств выступил с утверждением о том, что Москва ранее была замечена в распространении дезинформации. «Поэтому нас не удивляет, что они занимаются этим применительно к Олимпиаде», — отметил Миллер.

Ранее в компании Microsoft рассказали о создании в России видеороликов, целью которых является очернение репутации Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Олимпиады. Россию обвинили в съемке фейковых новостных сюжетов на разных языках, в которых описываются проблемы подготовки к Играм, в том числе касающиеся безопасности.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов к турниру в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов при выполнении ряда условий.

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      Андрей Стрельцов
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