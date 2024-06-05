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10:23, 5 июня 2024Мир

Захарова анонсировала визит Лаврова в Чад

Захарова: Лавров посетит Чад в рамках турне по Африке

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров после Буркина-Фасо посетит Чад в рамках своего турне по странам Африки. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Давайте анонсируем завтрашнюю еще одну точку. Завтра это будет Чад», — сказала дипломат.

На данный момент времени Лавров находится в Буркина-Фасо.

4 июня Лавров впервые прибыл с визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу. Дипломат встретится с политическим руководством страны. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российского МИД.

Африканское турне главы МИД России началось с Гвинеи, в рамках визита он встретился с министром иностранных дел страны Мори Сандан Куйяте. Политики обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество двух государств. До этого Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года. Также он посетил Республику Конго.

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      Максим Габриелян
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