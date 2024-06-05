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14:25, 5 июня 2024Мир

В России ответили на ограничение доступа к продовольственной программе ООН

Депутат Журова осудила ограничение доступа РФ к продовольственной программе ООН

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на ограничение доступа России к Всемирной продовольственной программе Организации объединенных наций (ООН). В беседе с «Лентой.ру» депутат осудила подобное решение.

Ранее сообщалось, что России ограничили доступ к тендерам, проводимым в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Отмечается, что в рамках программы компании закупали продукты, которые позднее передавались в качестве гуманитарной помощи. На долю России приходилось около 20 процентов поставок. Основными потребителями российской продукции были Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии

Журова резко осудила подобное решение и заявила, что на Западе не оценили его реальные последствия для нуждающихся стран.

«Когда шла речь о зерновой сделке, мы тоже говорили, что все не так просто, как кажется. Африке крайне необходимо наше зерно, но это никого не волнует, все решают свои задачи. Конечно, это неправильно. Россия очень много помогала и готова помогать странам, которые нуждаются», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Но эта помощь все равно на кого-то ляжет, на какие-то другие страны. Мы всегда говорили, что готовы прийти на помощь, когда она кому-то требуется

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее 5 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила о начале полномасштабного голода в секторе Газа из-за боевых действий Израиля.

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По состоянию на конец 2023 года, по данным ООН, от сильного голода уже страдала половина жителей сектора Газа. Так, 50 процентов населения анклава на тот момент находилось в состоянии крайнего или сильного голода, при этом большинство недоедало. При этом 90 процентов жителей Газы регулярно оставались без еды в течение дня. Население сектора Газа составляет 2,2 миллиона человек.

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      Кирилл Садовский
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