17-летняя россиянка вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос». Об этом сообщается на сайте турнира.
В матче 1/2 финала 17-летняя спортсменка проиграла итальянке Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6. В решающем матче итальянка встретится с полячкой Игой Швентек.
В четвертьфинале Андреева одержала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко. После матча белоруска объяснила свое поражение тем, что заболела, заразившись желудочной инфекцией.
Андреева, которая занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Кроме того, она оставалась единственной представительницей России на Открытом чемпионате Франции как в женском, так и в мужском турнире.