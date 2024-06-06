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19:35, 6 июня 2024Спорт

17-летняя россиянка вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос»

Теннисистка Андреева проиграла Паолини и вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос»

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос». Об этом сообщается на сайте турнира.

В матче 1/2 финала 17-летняя спортсменка проиграла итальянке Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6. В решающем матче итальянка встретится с полячкой Игой Швентек.

В четвертьфинале Андреева одержала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко. После матча белоруска объяснила свое поражение тем, что заболела, заразившись желудочной инфекцией.

Андреева, которая занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Кроме того, она оставалась единственной представительницей России на Открытом чемпионате Франции как в женском, так и в мужском турнире.

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      Анастасия Борисова
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