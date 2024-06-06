Вторая ракетка мира объяснила поражение от 17-летней россиянки на «Ролан Гаррос»

Соболенко заявила, что перед игрой с Андреевой на «Ролан Гаррос» заболела

Вторая ракетка мира Арина Соболенко объяснила поражение от 17-летней россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Ее слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на представителя Женской теннисной ассоциации (WTA) по связям с общественностью.

По словам белорусской спортсменки, она заболела, заразившись желудочной инфекцией. «Мне было тяжело физически. Я делала все возможное, чтобы справиться с этим», — заявила Соболенко.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Андреева завоевала путевку на Олимпиаду-2024. Игры начнутся 26 июля.

5 июня 17-летняя Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Россиянка, занимающая 38-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.