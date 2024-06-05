17-летняя россиянка вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева обыграла Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном матче Андреева обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.

17-летняя россиянка прервала победную серию белоруски, которая ранее не проиграла на турнирах «Большого шлема» ни одного сета из 23. В следующем матче Андреева сыграет с 15-й ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

Андреева, которая занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Кроме того, она осталась единственной представительницей России на Открытом чемпионате Франции как в женском, так и в мужском турнире.

Ранее Андреева вошла в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. По итогам прошлого сезона WTA признала ее лучшим новичком года.