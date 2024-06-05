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20:19, 5 июня 2024Спорт

17-летняя россиянка вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева обыграла Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном матче Андреева обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.

17-летняя россиянка прервала победную серию белоруски, которая ранее не проиграла на турнирах «Большого шлема» ни одного сета из 23. В следующем матче Андреева сыграет с 15-й ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

Андреева, которая занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Кроме того, она осталась единственной представительницей России на Открытом чемпионате Франции как в женском, так и в мужском турнире.

Ранее Андреева вошла в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. По итогам прошлого сезона WTA признала ее лучшим новичком года.

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      Дарья Коршунова
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