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09:12, 6 июня 2024Спорт

Алексей Миранчук подорожал

Футболист Алексей Миранчук подорожал на 1 млн евро и теперь стоит 10 млн

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук подорожал. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

После июньского обновления стоимость 28-летнего россиянина выросла на 1 миллион евро. Теперь она составляет 10 миллионов.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Хавбек провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал десять результативных передач.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов оценил перспективы Миранчука в «Аталанте».

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      Алексей Гусев
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