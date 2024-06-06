Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук подорожал. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
После июньского обновления стоимость 28-летнего россиянина выросла на 1 миллион евро. Теперь она составляет 10 миллионов.
В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Хавбек провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал десять результативных передач.
Ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов оценил перспективы Миранчука в «Аталанте».