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18:31, 6 июня 2024Россия

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово достигло 125

Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 125

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Число пострадавших в результате столкновения трамваев Кемерово выросло до 125. Это следует из данных, опубликованных временно исполняющим обязанности (врио) главы Кузбасса Ильей Середюком в Telegram.

По его словам, в больницах региона остается 21 человек. Состояние четверых оценивается как тяжелое. «На амбулаторное лечение врачи отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей. Еще три человека находятся на обследовании у медиков, при необходимости их тоже госпитализируют», — написал врио губернатора.

Семье россиянина, которого не удалось спасти, окажут материальную поддержку, добавил Середюк.

Ранее в сети появились кадры, на котором видно, как из трамвая, который движется по рельсам на большой скорости, на проезжую часть с плотным потоком машин выпадают пассажиры.

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Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы.

Как рассказала очевидица, перед ДТП она почувствовала запах гари. По ее словам, когда транспортное средство понеслось по спуску, его начало заносить на каждом повороте, а поручни, за которые держались люди, обвалились.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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