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13:32, 6 июня 2024Спорт

Глава РФС назвал идеальное количество товарищеских игр в год для сборной России

Дюков заявил, что для сборной России было бы идеально провести 10 игр в год

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал идеальное количество товарищеских матчей для сборной России за один календарный год. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, нужно исходить из двух встреч за одно окно Международной федерации футбола (ФИФА). «Если брать пять окон — десять матчей. В данное июньское окно у нас была возможность провести еще игру, но сезон был напряженный и драматичный. Поэтому приняли решение провести один матч», — заявил Дюков.

За 2023 год сборная России провела шесть товарищеских встреч. Две прошло в марте, две — в октябре, одна в сентябре и одна — в ноябре.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ограничения вступили в силу в феврале 2022 года.

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      Алексей Гусев
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