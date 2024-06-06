Названа дата закрытия выставки-форума «Россия» в Москве

Виртуозова сообщила, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ закроется 8 июля

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве закроется 8 июля. Дату назвала ее генеральный директор Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости.

Она напомнила, что в феврале по просьбе посетителей президент России Владимир Путин поручил продлить выставку. «Спасибо ему огромное за это. Но все-таки все когда-то должно заканчиваться. Поэтому 8 июля выставка закрывается в том виде, в котором она существует», — сказала Виртуозова.

Директор выставки добавила, что она продолжит существовать в виде национального центра «Россия», который сохранит атмосферу форума. Его филиалы откроются по всей стране. Кроме того, будет воссоздана цифровая версия выставки в сети.

Ранее стало известно, что 15-миллионным гостем выставки стала Наталия Корнеева из Ялты. В честь этого события ей вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия — Алания на шесть дней.