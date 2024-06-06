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06:04, 6 июня 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС

РИА Новости опубликовало кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Видео: РИА Новости

РИА Новости опубликовало оказавшиеся в распоряжении агентства кадры удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

На видео попал момент атаки, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS западного производства.

Уточняется, что удар был нанесен до подрыва ГЭС и последовавшего за этим наводнения. В момент, когда камера зафиксировала прилет, дамба не была прорвана.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня 2023 года. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.

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      Марина Совина
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