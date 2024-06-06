Появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерово трамвая

Опубликовано видео из кабины трамвая, попавшего в ДТП в Кемерово

Появилось видео из кабины одного из двух столкнувшихся в Кемерово трамваев. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Судя по видео, водитель транспортного средства пыталась остановить неисправный трамвай. Запись продолжается до момента, пока трамвай не сталкивается с другим.

Утром в четверг, 6 июня, на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы.

Как рассказала очевидица, перед ДТП она почувствовала запах гари. По ее словам, когда транспортное средство понеслось по спуску, его начало заносить на каждом повороте, а поручни, за которые держались пассажиры, обвалились.

В результате аварии пострадали 125 человек, еще одного спасти не удалось.