Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:43, 6 июня 2024Россия

Появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерово трамвая

Опубликовано видео из кабины трамвая, попавшего в ДТП в Кемерово
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Появилось видео из кабины одного из двух столкнувшихся в Кемерово трамваев. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Судя по видео, водитель транспортного средства пыталась остановить неисправный трамвай. Запись продолжается до момента, пока трамвай не сталкивается с другим.

Утром в четверг, 6 июня, на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы.

Как рассказала очевидица, перед ДТП она почувствовала запах гари. По ее словам, когда транспортное средство понеслось по спуску, его начало заносить на каждом повороте, а поручни, за которые держались пассажиры, обвалились.

В результате аварии пострадали 125 человек, еще одного спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже услышали». Песков заявил, что Запад получил сигнал Путина о готовности поставок оружия третьим странам

      Появились новые детали о переходе Сафонова в ПСЖ

      В Кремле предрекли Зеленскому судьбу врага собственных граждан

      В Киеве предупредили главкома ВСУ об угрозе от Зеленского

      Германия ужесточит наказание за исламистские нападения

      Психиатр предупредил о страшных последствиях порнографии

      «Щекотливый вопрос». Королева Великобритании отказалась взять за руку жену Макрона

      Российский военный притворился бойцом ВСУ и ликвидировал грузинских наемников

      63-летняя женщина родила здорового ребенка и стала старейшей матерью Италии

      Россиянин без прав устроил летальное ДТП на авто с пятью пассажирками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше