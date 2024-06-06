Путину раскрыли одну из тайн ПМЭФ

Песков: Путину назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с его участием

Президенту России Владимиру Путину уже раскрыли одну из тайн Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), назвав имя модератора пленарной сессии с его участием. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал холдинга News Media.

«Ему [Путину] вчера было доложено», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Shot. От всех остальных имя модератора сессии держится в секрете.

Ранее Песков рассказал, что 7 июня президент традиционно произнесет на ПМЭФ речь, а также примет участие в дискуссии на пленарном заседании. Темы его выступления не раскрываются.

6 июня глава государства начал серию встреч с иностранными гостями ПМЭФ. Его первым собеседником стал президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора. Также запланированы переговоры с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербская Милорадом Додиком и главой Нового банка развития Дилмой Руссефф.

ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В этом году его тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».