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12:23, 6 июня 2024Спорт

Радулов нашел новый клуб

Александр Радулов подписал контракт с ярославским «Локомотивом»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский нападающий Александр Радулов подписал контракт с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение 37-летнего игрока с новой командой рассчитано на один сезон, финансовые условия не раскрываются. По информации «Чемпионата», игрок заработает 70 миллионов рублей. «Приветствуем Александра в "Локомотиве" и желаем побед вместе с нашей командой!» — говорится в сообщении.

4 июня Радулов объявил об уходе из казанского «Ак Барса». Он выступал за команду с мая 2022 года.

Вместе с казанцами Радулов дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы проиграли московскому ЦСКА. До этого форвард играл в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старс». Также он выигрывал Кубок Гагарина в 2011 году с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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      Алексей Гусев
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