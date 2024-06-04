Радулов ушел из «Ак Барса»

Хоккеист Александр Радулов объявил об уходе из «Ак Барса»

Российский нападающий Александр Радулов объявил об уходе из казанского «Ак Барса». Об этом сообщается на сайте команды.

В команде поблагодарили 37-летнего хоккеиста за два года сотрудничества. «Мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого», — заявили в пресс-службе казанцев.

Радулов перешел в «Ак Барс» в мае 2022 года. Вместе с командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы проиграли московскому ЦСКА. До этого форвард играл в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старс». Также он выигрывал Кубок Гагарина в 2011 году с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее Радулов рассказал об отношении к пиву. Спортсмен признался, что хоккеисты могут позволить себе выпить после матчей, если им захочется.