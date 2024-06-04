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10:33, 4 июня 2024Спорт

Радулов ушел из «Ак Барса»

Хоккеист Александр Радулов объявил об уходе из «Ак Барса»
Александр Радулов

Александр Радулов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский нападающий Александр Радулов объявил об уходе из казанского «Ак Барса». Об этом сообщается на сайте команды.

В команде поблагодарили 37-летнего хоккеиста за два года сотрудничества. «Мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого», — заявили в пресс-службе казанцев.

Радулов перешел в «Ак Барс» в мае 2022 года. Вместе с командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы проиграли московскому ЦСКА. До этого форвард играл в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старс». Также он выигрывал Кубок Гагарина в 2011 году с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее Радулов рассказал об отношении к пиву. Спортсмен признался, что хоккеисты могут позволить себе выпить после матчей, если им захочется.

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      Анастасия Борисова
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