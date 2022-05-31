Российский хоккеист сменил НХЛ на КХЛ

Хоккеист Александр Радулов покинул «Даллас Старс» и подписал контракт с «Ак Барсом» из КХЛ

Российский хоккеист Александр Радулов покинул «Даллас Старс» и подписал контракт с «Ак Барсом» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Казанцы анонсировали переход нападающего ранее 31 мая. Информацию о подписании соглашения подтвердил представитель Радулова Юрий Николаев.

Таким образом Радулов покинул Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и заменит ее карьерой в России. В минувшем сезоне в составе «Даллас Старс» форвард забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач в 71 матче.

31-летний нападающий уже выступал за клубы КХЛ. Вместе с «Салаватом Юлаевым» он выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. Также Радулов играл за столичный ЦСКА.

В составе сборной России Радулов дважды становился чемпионом мира.