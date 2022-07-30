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Радулов рассказал о желании выпить пива после матчей

Хоккеист «Ак Барса» Радулов рассказал, что при желании может выпить пива после матча

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский хоккеист Александр Радулов в интервью YouTube-каналу Дмитрия Яшанькина рассказал об отношении к пиву.

36-летний Радулов признался, что хоккеисты могут позволить себе выпить после матчей, если им захочется. «Для меня ничего зазорного нет, чтобы выпить одну-две бутылки пива после игры. Но нет такого, что это на постоянке. Просто бывает, когда есть желание», — поделился он.

31 мая стало известно, что Радулов покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» и подписал контракт с «Ак Барсом» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он выступал за американскую команду с 2017 года.

Ранее об отношении к алкоголю рассказал футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков. «Люблю после игры, допустим, пивка взять. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить», — такой фразой описал игрок отдых после матчей.

Дарья Коршунова
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Радулов рассказал о желании выпить пива после матчей
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