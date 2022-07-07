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Игрок «Зенита» описал отдых после матчей фразой «полежать в ванной, пива выпить»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что любит выпить пива в ванной после игры

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал об отношении к алкоголю. Его слова доступны на YouTube-канале «Рашен Football».

«Люблю после игры, допустим, пивка взять. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить», — такой фразой описал игрок отдых после матчей.

Защитник «Зенита» заметил, что это возможно только после игр. «В недельном цикле никак — тренировки же каждый день. А вот после игры, когда ты устал, — да», — добавил спортсмен.

В сезоне-2021/2022 Российской премьер-лиги 28-летний Чистяков провел 37 матчей и отметился одним забитым мячом. В составе «Зенита» он стал чемпионом страны.

Ранее бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков назвал правила употребления алкоголя для атлетов. Он посчитал, что алкоголь помогает отдыхать от спорта, так как на поле отдается слишком много эмоций. «Нельзя жить семь дней футболом. Ты тронешься. Пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче... Если умеешь пить — отдыхай, гуляй», — заявил Дьяков.

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