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Российский футболист назвал правила употребления алкоголя для спортсменов

Российский футболист Виталий Дьяков заявил, что пить алкоголь можно после матчей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков в интервью YouTube-каналу Buhar назвал правила употребления алкоголя для спортсменов.

Футболист посчитал, что алкоголь помогает отдыхать от спорта, так как на поле отдается слишком много эмоций. «Нельзя жить 7 дней футболом. Ты тронешься. Пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче... Если умеешь пить — отдыхай, гуляй», — заявил он. Дьяков добавил, что в его бывших клубах считалось нормальным собраться с игроками в ресторане или клубе после матча.

Дьяков завершил профессиональную карьеру. Последним клубом в карьере защитника был «Спартак-2». Также он выступал за турецкий «Сивасспор» и минское «Динамо».

В апреле прошлого года Дьяков, говоря об отношении к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, вспомнил о случае во время семейного отдыха в Италии. Он случайно стал свидетелем поцелуя двух геев у бассейна. Спортсмен признался, что увиденное показалось ему «мерзким»

Анастасия Борисова
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