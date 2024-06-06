В России ответили на позицию Японии по переговорам с Москвой

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ответил на слова генерального секретаря правительства Японии Ёсимасы Хаяси о несправедливости и неприемлемости позиции Москвы по переговорам с Токио. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил заявление японской стороны.
Ранее Хаяси назвал неприемлемой позицию президента России Владимира Путина о переговорах между Москвой и Токио. «Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», — сказал генсек японского кабмина, имея в виду слова российского лидера возможности российско-японского диалога только в случае смены Токио позиции по Украине.
«Остается только сожалеть, что нынешние руководители Токио растрачивают капитал, который был накоплен за лет десять. Путин четко произнес простую вещь: если Япония солидаризируется с решениями G7 относительно необходимости стратегической победы над Россией, то какой может быть разговор о мире», — отметил Климов.
России менять позицию смысла нет, потому что позиция Японии не изменилась. В этом «заслуга» тех, кто управляет правительством этой страны
Отношения двух стран ухудшились на фоне специальной операции России на Украине. Япония осудила действия российских властей. В связи с этим Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией.
Это невозможно в условиях, когда Токио вводит против России санкции и оказывает военную помощь Украине, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.