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14:16, 6 июня 2024Мир

В России ответили на позицию Японии по переговорам с Москвой

Сенатор Климов осудил позицию Японии по переговорам с Москвой
СюжетСанкции против России:
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ответил на слова генерального секретаря правительства Японии Ёсимасы Хаяси о несправедливости и неприемлемости позиции Москвы по переговорам с Токио. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил заявление японской стороны.

Ранее Хаяси назвал неприемлемой позицию президента России Владимира Путина о переговорах между Москвой и Токио. «Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», — сказал генсек японского кабмина, имея в виду слова российского лидера возможности российско-японского диалога только в случае смены Токио позиции по Украине.

«Остается только сожалеть, что нынешние руководители Токио растрачивают капитал, который был накоплен за лет десять. Путин четко произнес простую вещь: если Япония солидаризируется с решениями G7 относительно необходимости стратегической победы над Россией, то какой может быть разговор о мире», — отметил Климов.

России менять позицию смысла нет, потому что позиция Японии не изменилась. В этом «заслуга» тех, кто управляет правительством этой страны

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

Отношения двух стран ухудшились на фоне специальной операции России на Украине. Япония осудила действия российских властей. В связи с этим Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией.

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      Кирилл Садовский
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