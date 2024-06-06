В МИД России рассказали о планах по созданию генконсульства в Азербайджане

Галузин: РФ обсуждает создание российских генконсульств в Азербайджане

Москва и Баку обсуждают создание российских генконсульств в Азербайджане, и Россия надеется на успех в этом вопросе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

«Хотел бы отметить, что поступательному развитию наших отношений, в том числе поиску новых возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества, отвечало бы создание в Азербайджане наших генеральных консульств. Мы сейчас ведем с азербайджанскими друзьями этот разговор и надеемся, что он тоже увенчается успехом», — рассказал он.

Ранее Галузин заявил, что Москва готова оказать поддержку примирению Баку и Еревана. Он также позитивно оценил встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, прошедшую с 10 по 11 мая в Казахстане.