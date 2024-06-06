В России оценили объемы ввоза в страну яиц

Данкверт: в январе-мае 2024 года Россия импортировала 400 миллионов яиц

Россия за пять месяцев текущего года в рамках беспошлинного ввоза импортировала 400 миллионов яиц, сообщил «Интерфаксу» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, больших проблем с этим продуктом в стране сейчас нет, а объемы дальнейших поставок будут зависеть от ситуации на рынке.

Из-за того что яйца в России подорожали за год более чем в полтора раза, в стране с 1 января 2024 года обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. Таким образом, за месяц до окончания срока действия меры использована только треть предложенного лимита на импорт.

В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставляют при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран. На фоне этого Белоруссия к началу марта текущего года увеличила поставки на российский рынок в 2,7 раза, до 148 миллионов штук. Азербайджан и Турция в те же сроки импортировали в РФ 20,1 и 12,3 миллиона куриных яиц соответственно. О намерении присоединиться к поставкам заявляли и в Иране, но Данкверт указал, что переговоры об этом сейчас не ведутся.