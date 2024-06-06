«Ведьма» Алена Полынь арестована

В Подмосковье суд арестовал обвиняемую в экстремизме «ведьму» Алену Полынь

Ивантеевский суд Подмосковья арестовал участницу известного телешоу «Битва экстрасенсов» Алену Полынь (настоящее имя Елена Суликова). Об этом сообщает РИА Новости.

«Ведьма» останется в СИЗО до 4 августа. Такое решение было принято несмотря на то, что ее адвокат представила медицинские документы, согласно которым Полынь не может находиться в СИЗО.

На слушании женщина заявила, что помогает СВО и частично признает вину.

Звезда известного проекта проходит обвиняемой по статьям 282 («Экстремизм») и 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

О задержании руководительницы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» стало известно 4 июня. По версии следствия, с 2020 по 2023 год Полынь, называющая себя ведьмой, продавала экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к насилию над священниками РПЦ. Также уточнялось, что она публиковала материалы, содержащие оскорбления чувств верующих.