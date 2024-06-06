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10:37, 6 июня 2024Спорт

Врач назвала лучшие продукты для набора мышечной массы

Фото: Joseph Gonzalez / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко назвала лучшие продукты для тех, кто хочет набрать мышечную массу. Ее слова приводит NEWS.ru.

По словам врача, для роста мышц необходимо достаточное количество белка. «Лучшими белковыми продуктами являются яйца, молочные продукты, рыба и морепродукты — самый легкоусвояемый белок», — отметила Тимощенко.

Врач отметила, что для набора мышечной массы также необходимо есть мясо. «Но лучше птицу, красное не стоит употреблять чаще двух раз в неделю. Крупы — гречневая, кукурузная, овсяная. Бобовые, а также рис», — добавила Тимощенко.

Ранее фитнес-тренер Арина Кузьмина дала советы женщинам, которые хотят избавиться от целлюлита. Специалист посоветовала делать кардио-упражнения на пульсе 120-140 ударов в минуту и совмещать их с силовыми тренировками.

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      Алексей Гусев
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