«Выбить США из колеи». На Западе заявили, что Россия перебрасывает авиацию и корабли на Карибы

РФ отправила военные корабли и авиацию в Карибское море для учений

Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и авиацию. В ближайшие недели они примут участие в военных учениях, которые станут частью ответа Москвы на поддержку Киева со стороны Вашингтона. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщили западные СМИ.

По словам осведомленных источников, таким образом российские власти хотят «выбить США из колеи» и оказать влияние на внутреннюю аудиторию. Они указали, что одной из задач России является показ того, что она «все еще способна на определенный уровень глобальной демонстрации силы».

Российские корабли останутся в регионе до конца лета

Предполагается, что российские корабли остановятся на Кубе и в Венесуэле, а после боевой подготовки останутся в регионе до конца лета. Осенью суда могут принять участие еще в одних учениях.

Фото: Андрей Лузик / пресс-служба Северного флота / ТАСС

При этом Соединенные Штаты, у берегов которых будут проходить маневры, не рассматривают их как угрозу. Хотя Москва и не предупредила Вашингтон о своих планах, Белый дом не выказывает тревоги. Там отмечают, что Россия ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

В прошлом году Вашингтон испугался российских кораблей у Аляски

Летом 2023 года корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане. Тогда моряки отработали плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, а также решение противолодочных задач и полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли.

В ответ США направили несколько эсминцев для мониторинга передвижения кораблей России и КНР у берегов Аляски. Эксперты The Wall Street Journal отмечали, что флотилия двух государств стала самой крупной из «когда-либо приближавшихся к американским берегам».

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, российские и китайские корабли, подошедшие к берегам Аляски, напугали Вашингтон.

По его мнению, учения флотов вблизи американских вод были сигналом для Штатов. «Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ», — указал Макгрегор, приведя в пример присутствие военных кораблей США в Тайваньском проливе.