Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:13, 11 августа 2023Мир

В США заявили о напугавших Вашингтон российских кораблях у Аляски

Полковник Макгрегор: российские корабли у берегов Аляски напугали Вашингтон

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские и китайские корабли, подошедшие в начале августа к берегам Аляски, напугали Вашингтон. Об этом он высказался на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, учения российского и китайского флотов вблизи американских вод были сигналом для Штатов. «Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ», — указал Макгрегор, приведя в пример присутствие военных кораблей США в Тайваньском проливе.

В конце июля корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане. Позднее США направили несколько эсминцев для мониторинга передвижения кораблей России и КНР у берегов Аляски.

8 августа сообщалось, что 11 российских и китайских кораблей, которые патрулировали в районе Алеутских островов недалеко от побережья Аляски, уходят из региона.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника по объекту в Москве

    Стало известно о проблемах с наследством режиссера Джимбиновой

    Появились кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

    Иван Емельяненко сделал прогноз на бой брата с Тайсоном

    Полет украинского дрона-камикадзе над Подмосковьем до крушения сняли на видео

    Опубликовано видео с места падения обломков сбитого над Москвой БПЛА

    Солист группы «Чай вдвоем» купил мотоцикл Ducati за миллионы рублей

    16 компаний из московской ОЭЗ примут участие в конкурсе промышленного дизайна

    Москвичам подогреют Москву-реку для купания

    Стало известно о задержках с обучением украинских пилотов F-16

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости