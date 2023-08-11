В США заявили о напугавших Вашингтон российских кораблях у Аляски

Полковник Макгрегор: российские корабли у берегов Аляски напугали Вашингтон

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские и китайские корабли, подошедшие в начале августа к берегам Аляски, напугали Вашингтон. Об этом он высказался на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, учения российского и китайского флотов вблизи американских вод были сигналом для Штатов. «Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ», — указал Макгрегор, приведя в пример присутствие военных кораблей США в Тайваньском проливе.

В конце июля корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане. Позднее США направили несколько эсминцев для мониторинга передвижения кораблей России и КНР у берегов Аляски.

8 августа сообщалось, что 11 российских и китайских кораблей, которые патрулировали в районе Алеутских островов недалеко от побережья Аляски, уходят из региона.