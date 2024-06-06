Выступавшая за СССР 48-летняя гимнастка заявила о желании участвовать в ОИ-2028

Выступавшая за СССР 48-летняя Чусовитина заявила о желании участвовать в ОИ-2028

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая за сборную СССР, заявила о желании участвовать в Олимпийских играх 2028 года в американском Лос-Анджелесе. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя спортсменка рассказала, что попытается отобраться на соревнования.

В мае Чусовитина рассказала, что не сможет продолжить борьбу за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже. На отборочных соревнованиях к Играм в Ташкенте она получила травму на вольных упражнениях.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

На Олимпиаде-1992 в Барселоне спортсменка в составе Объединенной команды завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. На Играх 2008 года в Пекине Чусовитина, представляя Германию, стала серебряным призером в опорном прыжке.