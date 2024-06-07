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21:00, 7 июня 2024Спорт

Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ

Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ, Дворкович получил выговор

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отстранение действует два года. Причиной стало то, что в ФШР входят лица, находящиеся под санкциями. Также на дисквалификацию повлияло то, что ФШР проводила турниры и мероприятия в Крыму. Последним пунктом стало несоблюдение политического нейтралитета. Также выговор получил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, входящий в попечительский совет ФШР.

Дворкович заявил, что решение будет опротестовано ФШР. Отмечается, что ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре 2024 года.

В ноябре 2023 года ФИДЕ продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.

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      Анастасия Борисова
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